PFDK’dan Galatasaray’a 3,7 milyon TL ceza, Özbek’e 15 gün hak mahrumiyeti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de oynanan karşılaşmalara ilişkin kararlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde yayımlanan kararlara göre Galatasaray Kulübü’ne toplam 3 milyon 700 bin TL para cezası verilirken, Kulüp Başkanı Dursun Özbek 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kurul, Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon TL para cezası uygulanmasına, ayrıca kulübün resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinde yer alan açıklamaların “futbolun ve kurumların itibarını zedelediği” gerekçesiyle 2 milyon 700 bin TL ek ceza verilmesine hükmetti. Aynı paylaşımlar nedeniyle Başkan Özbek hakkında da hak mahrumiyeti kararı çıktı.

PFDK kararlarında, farklı maçlarda yaşanan saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırılıklar nedeniyle birçok kulübe de yaptırım uygulandı. Konyaspor, Kayserispor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerine çeşitli tutarlarda para cezaları verildi; bazı tribünlerdeki taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

Kararlarda ayrıca, talimatlara aykırı davranışlar ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle kulüp yöneticileri ve teknik ekip üyeleri hakkında da para cezası ve hak mahrumiyeti yaptırımları uygulandı. PFDK’nın bu kararlarıyla birlikte Süper Lig’de disiplin cezalarının toplam tutarının milyonlarca lirayı bulduğu görüldü.