PFDK'dan Milan Skriniar'a 2 maç ceza

Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar, takımının ligde oynadığı Kocaelispor maçında yaptığı hareket sonrasında PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilmişti.

Slovak stoperin cezası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada;

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmilştir" denildi.