PFDK'dan Yıldırım ve Kocaman'a ceza

08 Şubat 2018

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde sarı-lacivertli ekibin, Gençlerbirliği ile oynadığı müsabaka sonrasında kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a da Gençlerbirliği maçı sonrasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 maç ceza ve 13 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdığı belirtildi. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği için sarı-lacivertli ekibin, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Akın Çorap Giresunspor ile oynadığı maçı tribünden takip eden ve cezasını çeken Kocaman, hafta sonunda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçta takımının başında yer alabilecek.

Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne 200 bin lira, karşılaşma sonrasında kulüp internet sitesinde yapılan açıklama nedeniyle de 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kuruldan yapılan açıklamada ayrıca, Gençlerbirliği karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı tribünlerdeki Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin bloke edildiği duyuruldu.

Kaynak: AA