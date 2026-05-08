PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig ve 1. Lig kulüplerine para cezaları verdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan kararlara göre, Beşiktaş 1 milyon 630 bin lira ile en yüksek cezayı alan kulüp oldu. Galatasaray'a 1 milyon 460 bin lira, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin lira, Kocaelispor'a ise 1 milyon lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca Kasımpaşa'ya 700 bin lira, Trabzonspor ile Antalyaspor'a da 220'şer bin lira ceza uygulanmasına karar verdi.

Teknik adamlara men cezası

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran teknik direktör Volkan Demirel'e 1 maç men ve 80 bin lira para cezası verildi.

Antalyaspor antrenörü Sezgin Takmaz da 1 maç men ve 80 bin lira para cezasına çarptırıldı.

1. Lig kulüplerine de ceza çıktı

PFDK, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ye 785 bin 250 lira, Amed Sportif Faaliyetler'e 232 bin lira, Hatayspor'a 110 bin lira ve Esenler Erokspor'a 84 bin lira para cezası verdi.