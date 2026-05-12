PFDK'den Beşiktaş ve Konyaspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), taraftar kaynaklı saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Konyaspor'a para cezası verdi.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle her iki kulübe de 220'şer bin lira para cezası uygulanmasına karar verildi.

Çorum FK'ye de ceza çıktı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK hakkında da benzer gerekçeyle ceza kararı aldı.

Kurulun açıklamasında, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Arca Çorum FK'ye 110 bin lira para cezası verildiği bildirildi.