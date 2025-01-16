PFDK'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'yi saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle toplam 2 milyon 208 bin lira para cezasına çarptırdı.

PFDK, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürattan 390 bin lira para cezası verilmesine hükmederken, kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk'e de sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle 450 bin lira para cezası uyguladı. Açıklamaya göre Adana Demirspor ve Konyaspor'a da saha olayları nedeniyle 168 biner lira para cezası verildi.