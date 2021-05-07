Pınar Karşıyaka Avrupa kupalarında finale yükseldi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finalinde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenerek adını finale yazdıran Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında adını ikinic ikez finale yazdırdı.
Rusya'da oynanan karşılaşmada ilk iki periyodu önde geçen Pınar Karşıyaka, üçüncü periyotta rakibinin üstünlük kurmasına engel olamadı. Ancak dördüncü periyotta özellikle son bölümdeki etkili oyunuyla rakibini 84-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka finale yükseldi.
Karşılaşmada 3 sayılık atışlarda 7'de 7 isabetle oynayan Sek Henry, müsabakayı 24 sayıyla tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismini 17 sayı ile Amath M'Baye ve 14 sayı kaydeden Raymar Morgan izledi.
Pınar Karşıyaka 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak final mücadelesinde Hereda San Pablo Burgos (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa) maçının galibiyle karşılaşacak.