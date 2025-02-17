Polonyalı ünlü hakem Szymon Marciniak'tan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

Trendyol Süper Lig’de hakem kararlarının yoğun şekilde tartışılması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde yabancı hakemlere görev vermeye başlamıştı. Şimdi ise gözler, 25. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemine çevrildi.

Dev mücadelede yabancı hakem atanma ihtimali tartışılırken, adı geçen en güçlü adaylardan biri Polonyalı Szymon Marciniak oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası finalini yöneten deneyimli hakem, derbiye ilişkin İHA'ya konuştu.

Szymon Marciniak: Nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım

Marciniak, şu ana kadar kendisiyle veya Polonya Futbol Federasyonu ile herhangi bir görüşme yapılmadığını vurgulayarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

Türkiye'de görev alıp almayacağının tamamen federasyonların anlaşmasına bağlı olduğunu belirten Marciniak, "Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım" ifadelerini kullandı.