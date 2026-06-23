2026 Dünya Kupası büyük bir heyecana sahne oluyor. Bazen sürpriz sonuçlar yaşanırken ilk maçta Demokratik Kongo ile berabere kalan Portekiz'in nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor. Bu yıl Dünya Kupası'nda fırtına estiren Messi'nin ardından en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'nun gol atıp atamayacağı da en büyük merak konusu...

Portekiz Özbekistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz - Özbekistan maçı 23 Haziran 2026 Salı günü TSİ 20:00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Silva, Neto, Ronaldo.

Özbekistan: Yusupov, Khusanov, Abdullayev, Orozov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Fayzullayev, O'runov, Shomurodov.