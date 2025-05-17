Portekiz'de şampiyon Sporting

Portekiz Premier Lig'in 34. ve son haftasında Sporting sahasında Vitoria Guimares ile karşılaştı. Şampiyonluk maçında yeşil-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek 82 puanla ligi zirvede tamamladı ve 21. şampiyonluğunu elde etti. Sporting'in gollerini 55. dakikada Gonçalves 82. dakikada Gyökeres kaydetti.

Benfica ise deplasmanda Braga ile karşılaştığı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı 80 puanla ligi ikinci sırada tamamladı.