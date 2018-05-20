Portekiz'de zafer Neuville'in
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Arjantin'de yapılan 6. yarışında birinci olan Hyundai Shell Mobis takımından Neuville, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 6. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Şampiyonanın 20 etaptan oluşan, 358,19 kilometre uzunluğundaki altıncı mücadelesini, 3 saat 49 dakika 46.6 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 2'nci, kariyerinin 8. ralli zaferine ulaştı.
M-Sport Ford takımı sürücüleri, 2 ve 3. sırayı aldı. Elfyn Evans, Neuville'in 40 saniye arkasında 2'nci, Teemu Suninen ise liderin 47.3 saniye gerisinde 3. oldu.
Son 5 yılın şampiyonu M-Sport takımından Sebastien Ogier, 5. etaptaki kazası sonrası yarışı 21. sırada bitirdi.
Castrol Ford Team Türkiye'den Murat Bostancı da 4:36:55'lik zamanıyla WRC2 kategorisinde 11. sırada yer aldı.
Puanını 119'a çıkaran Neuville, Ogier'in 19 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.
WRC'nin 7. ayağı, 7-10 Haziran tarihlerinde İtalya'da yapılacak.
Kaynak: AA