e-DÜNYA
22 °C

Portekiz'de zafer Neuville'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Arjantin'de yapılan 6. yarışında birinci olan Hyundai Shell Mobis takımından Neuville, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Portekiz'de zafer Neuville'in
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 6. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Şampiyonanın 20 etaptan oluşan, 358,19 kilometre uzunluğundaki altıncı mücadelesini, 3 saat 49 dakika 46.6 saniyede tamamlayan Neuville, sezonun 2'nci, kariyerinin 8. ralli zaferine ulaştı.

M-Sport Ford takımı sürücüleri, 2 ve 3. sırayı aldı. Elfyn Evans, Neuville'in 40 saniye arkasında 2'nci, Teemu Suninen ise liderin 47.3 saniye gerisinde 3. oldu.

Son 5 yılın şampiyonu M-Sport takımından Sebastien Ogier, 5. etaptaki kazası sonrası yarışı 21. sırada bitirdi.

Castrol Ford Team Türkiye'den Murat Bostancı da 4:36:55'lik zamanıyla WRC2 kategorisinde 11. sırada yer aldı.

Puanını 119'a çıkaran Neuville, Ogier'in 19 puan önünde pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

WRC'nin 7. ayağı, 7-10 Haziran tarihlerinde İtalya'da yapılacak.

Kaynak: AA

Son dakika Dünya Ralli Şampiyonası

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.