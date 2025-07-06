Porto’nun yeni teknik direktörü Francesco Farioli oldu

Portekiz ekibi Porto, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adamla 2 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine genç yaşta başlayan Farioli, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor takımlarında görev aldı. Başarılı performansıyla dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı daha sonra Fransa'nın Nice ve Hollanda'nın Ajax kulüplerinde çalıştı.

Porto, Farioli yönetiminde hem iç hem de Avrupa kulvarlarında başarı hedefliyor.