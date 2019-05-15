Potada şampiyon Fenerbahçe

15 Mayıs 2019

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Çukurova Basketbol'u 80-68 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi ve 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı.

Karşılaşmanın başında pota altından sayılar üreten Fenerbahçe karşısında Şaziye İvegin Üner ve Gray'la üç sayılık basketler bulan Çukurova Basketbol, 5. dakikayı 10-9 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren ve öne geçen sarı-lacivertli ekip, Birsel Vardarlı Demirmen'in dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı açtı ve ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Çukurova Basketbol karşısında pota altından arka arkaya rahat sayılar bulan Fenerbahçe 17. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 42-23. Toparlanan konuk ekip, Şaziye İvegin Üner ve Gray'ın basketleriyle farkı 13 sayıya indirse de sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 45-32 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, Vaughn, Stokes ve Plum'un sayılarıyla 27. dakikada farkı 25 sayıya (64-39) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 66-46 galip girdi.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 80-68 kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı.

14. şampiyonluk

Fenerbahçe, ligde üstü üste 2, toplamda ise 14. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Ligde 2015-2016 sezonununda finalde Hatayspor karşısında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, geçen sezon da Yakın Doğu Üniversitesi'ne üstünlük sağlayarak kupayı aldı.

Galatasaray'ı geride bıraktı

Fenerbahçe, ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanının da sahibi oldu.

Sarı-lacivertli takım, 13 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ı geride bıraktı.

Lig tarihinde ayrıca Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer, MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

Sezonu iki kupayla kapattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunu iki kupayla kapattı.

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nın ardından ligde de mutlu sona ulaşmayı başardı.

Şampiyonluk kupasını aldı

Sarı-lacivertli oyunculara, şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.

Törende büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, kupayı müsabakayı protokol tribününden takip eden kulüp başkanı Ali Koç'a götürdü. Ali Koç, sarı-lacivertli oyuncu ve teknik heyeti tebrik etti.

Sezonu ikinci tamamlayan Çukurova Basketbol'un teknik heyet ve oyuncularına ise madalyalarını TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ile Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım takdim etti.

MVP Birsel Vardarlı Demirmen

Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP), Fenerbahçeli Birsel Vardarlı Demirmen oldu.

Sarı-lacivertli basketbolcu, ödülünü A Milli Kadın Takımı Menajeri Yasemin Horasan'ın elinden aldı.

Kaynak: AA