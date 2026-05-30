PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu, dev bir finalle sona erecek. Son şampiyon PSG ile İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Final mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskás Aréna'da oynanacak.

PSG-Arsenal maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda şampiyon bu karşılaşmanın ardından belli olacak.

PSG-Arsenal maçı saat kaçta başlayacak?

UEFA'nın yeni uygulaması kapsamında final karşılaşmasının başlama saati önceki yıllara göre daha erken olarak belirlendi. PSG ile Arsenal arasındaki dev mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

PSG-Arsenal maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi final heyecanını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek. TRT'nin yayın akışında da PSG-Arsenal final karşılaşmasının saat 19.00'da canlı yayınlanacağı duyuruldu.

Tarihi final öncesi dikkat çeken detaylar

PSG, geçen sezon kazandığı kupanın ardından üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmayı hedefliyor. Arsenal ise kulüp tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmek için mücadele verecek. Final, Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenirken, Puskás Aréna tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline sahne olacak.