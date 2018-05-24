e-DÜNYA
25 °C

PSG, Türkiye'de futbol okulu açıyor

Paris Saint-Germain'inaltyapısına futbolcu yetiştirecek olan PSG Soccer School Türkiye cumartesi günü açılıyor.

PSG, Türkiye'de futbol okulu açıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Neymar, Mbappe, Cavani ve Dimaria’nın da aralarında olduğu dünyaca ünlü yıldızların top koşturduğu Fransa’nın şampiyon takımı Paris Saint-Germain (PSG) Türkiye’de futbol okulu açıyor.

Ümraniye'deki tesislerde  Paris Saint-Germain’in altyapısına futbolcu yetiştirecek olan PSG Soccer School Türkiye’nin teknik direktörlüğünü Milli Takım ve Fenerbahçe’nin efsane isimi Serhat Akın yapacak.

26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılışta 4-16 yaş arası erkek ve kız çocukları PSG formasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın efsane futbolcuları ile gösteri maçına çıkacak.

Son dakika PSG Soccer School Türkiye Paris Saint-Germain PSG

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.