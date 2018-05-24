24 Mayıs 2018

Neymar, Mbappe, Cavani ve Dimaria’nın da aralarında olduğu dünyaca ünlü yıldızların top koşturduğu Fransa’nın şampiyon takımı Paris Saint-Germain (PSG) Türkiye’de futbol okulu açıyor.

Ümraniye'deki tesislerde Paris Saint-Germain’in altyapısına futbolcu yetiştirecek olan PSG Soccer School Türkiye’nin teknik direktörlüğünü Milli Takım ve Fenerbahçe’nin efsane isimi Serhat Akın yapacak.

26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılışta 4-16 yaş arası erkek ve kız çocukları PSG formasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın efsane futbolcuları ile gösteri maçına çıkacak.