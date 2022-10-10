PSG'nin sahibi Braga'nın ortağı oldu

Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain'in sahibi olan Qatar Sports Investments, Portekiz futbol kulübü SC Braga'nın yaklaşık yüzde 22'sini satın alıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, QSI'nin PSG dışındaki ilk futbol girişimi olan anlaşmanın uzun vadeli bir yatırım olduğunu belirtti. Uzun süredir saha içinde ve dışında Portekiz'in "Üç Büyükleri" Benfica, Sporting Lizbon ve Porto'nun gölgesinde kalan Braga'nın hem finansal hem de sportif büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Anlaşmaya aşina bir kişiye göre, işlem Braga için 90 milyon euro büyüklüğünde bir değerleme anlamına geliyor.