  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Putin'in onursal başkanlığı askıya alındı
Takip Et

Putin'in onursal başkanlığı askıya alındı

Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'deUkrayna'dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'deGündem
Zelenskiy, müzakere için İstanbul'u da önerdiZelenskiy, müzakere için İstanbul'u da önerdiDünya
Rus ordusu Harkov'a girdiRus ordusu Harkov'a girdiDünya