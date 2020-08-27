Quaresma TFF 1. Lig yolcusu
Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Ricardo Quaresma ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Ricardo Quaresma transferini bitirmek için mesai harcıyor.
TRT Spor'a telefonla bağlanan Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Quaresma transferi ile ilgili olarak "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu şehri sevdi. Ben bu transferin yüzde 85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Futbola Sporting Lizbon'da başlayan Portekizli yıldız futbolcu daha sonra Barcelona, Inter, Porto, Chelse, Beşiktaş, Al-Ahli ve Kasımpaşa'da forma giydi.