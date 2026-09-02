Rafael Leao, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Rafael Leao da ilk antrenmanına çıktı.
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Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmanın ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA