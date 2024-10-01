RAMS Başakşehi-Rapid Wien maçı 2 Ekim 17.30'da oynanacak

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Rapid Wien olacak. Turuncu-lacivertli ekip, Rapid Wien'i yarın saat 17.30'da konuk edecek.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Adam Ladeback yönetecek.

Ömer Ali Şahiner forma giymeyecek

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor. Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Ömer Faruk Beyaz da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.

Rapid Wien, Trabzonspor'u eledi

Rapid Wien, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti. Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.