RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek tek takım RAMS Başakşehir, kuraya ikinci torbadan girdi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile eşleşti.

Konferans Ligi yeni formatı

UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren yepyeni bir formatla düzenleniyor. Klasik grup aşaması yerine, 36 takımdan oluşan bir lig sistemi uygulanacak. Her takım, toplamda altı farklı rakiple karşılaşacak, üç maçı kendi sahasında, üç maçı ise deplasmanda oynayacak.

Lig aşamasının sonunda, ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise play-off turunda mücadele edecek ve bu turu geçen ekipler son 16 turuna katılma hakkı kazanacak. Play-off turundan itibaren ise çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Turnuva, 3 Ekim'de başlayacak ve final maçı 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.

Konferans Ligi maç takvimi

İlk maçların 3 Ekim'de oynanacağı Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 3 Ekim

2. maçlar: 24 Ekim

3. maçlar: 7 Kasım

4. maçlar: 28 Kasım

5. maçlar: 12 Aralık

6. maçlar: 19 Aralık

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025