RAMS Global ile Fenerbahçe Beko arasında sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile RAMS Global arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla yeni bir iş birliği dönemi başladı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapılan imza törenine, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, Genel Menajer Derya Yannier, A Takım oyuncusu Arturs Zagars ve Fenerbahçe Koleji oyuncusu Mehmet Ersin Erfa katıldı.

Anlaşma kapsamında RAMS logosu, Fenerbahçe Beko formalarında EuroLeague maçlarında sağ göğüs kısmında ve lig karşılaşmalarında sırt numarasının altında yer alacak.

Ayrıca Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı, artık “RAMS Fenerbahçe Koleji” ismiyle sahaya çıkacak.

“Fenerbahçe, Türk basketbolu için gurur kaynağıdır”

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, anlaşmanın kulüp ve Türk basketbolu için stratejik bir adım olduğunu söyledi:

“Bu iş birliği benim için bir görevden öte, gönül bağımın yansımasıdır. RAMS Global ile güçlü bir ortaklık kurduk. Fenerbahçe Beko, Avrupa’nın en prestijli liginde saygı gören, vizyoner bir takımdır. Başarılarımızın sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün atılan bu imza, bu vizyonun önemli bir adımıdır.”

Ciritçi ayrıca, sponsorluğun yalnızca basketbol değil, ilerleyen dönemde futbol dahil farklı branşlarda da genişleyebileceğini açıkladı.

“Gençler için önemli bir mesaj”

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, anlaşmanın yalnızca A takım için değil, genç oyuncular için de büyük anlam taşıdığını vurguladı:

“Bu kulübün basketbolda hedefi her zaman şampiyonluk. Kupaları, Avrupa’nın tek basketbol müzesine eklemek istiyoruz. RAMS Global iş birliği, gençlerin profesyonelliğe adım atması açısından çok önemli bir mesaj. Bu desteklerle Fenerbahçe Beko, Avrupa’nın zirvesinde olmaya devam edecek.”

Yannier ayrıca, bu sezonki hedeflerinin üç kupada da sonuna kadar gitmek olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandık, şimdi sırada diğer üç kupa var” dedi.

“Bizim için büyük bir mutluluk”

RAMS Global İcra Kurulu Üyesi Erdal Seyhan, Fenerbahçe ile yeniden bir araya gelmenin gurur verici olduğunu söyledi:

“Fenerbahçe gibi köklü bir kulüple buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu sponsorluk, geleceğe yatırım ve gençlere destek anlamı taşıyor. Türk basketbolu için yeni bir gelişme olacağına inanıyoruz.”

Seyhan ayrıca, Fenerbahçe’nin ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermeye hazır olduklarını da dile getirdi.

“Transferde hamle yapmaya hazırız”

Cem Ciritçi, RAMS Global iş birliğiyle transfer konusunda da adım atabileceklerini belirtti:

“Eğer uygun şartlar oluşur, hocanın da uygun gördüğü bir oyuncu olursa hamle yapmaya hazırız. Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’un vizyonu kulübümüzle uyumlu. Önümüzdeki yıllarda da birlikte çalışmak istiyoruz.”

“Fenerbahçe menfaatleri için doğru yolu izleyeceğiz”

NBA projesine ilişkin soruya da yanıt veren Yannier, “Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun en güçlü markalarından biri. Bu süreçte ülkemizin çıkarlarını koruyarak ilerleyeceğiz. Avrupa basketbolu için doğru konumlanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Doluluk oranı eleştirisi: Kabul edilebilir değil

Ciritçi, Fenerbahçe’nin bazı lig maçlarında düşük tribün doluluk oranına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

“EuroLeague şampiyonu bir takımın yüzde 35-40 doluluk oranıyla oynaması kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda ciddi bir çalışma başlattık. Yakında yeni bir açıklama yapacağız.”