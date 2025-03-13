Rangers-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Şifresiz mi şifreli mi? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar! (TRT 1 CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler 13 Mart Perşembe günü oynanacak maçların ardından netleşecek. Son 16 turunda İskoçya ekibi Rangers ile eşleşen Fenerbahçe, rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmayı İstanbul’da 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükselebilmek için en az iki farklı galibiyet almak zorunda.

Rangers-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (ŞİFRESİZ Mİ ŞİFRELİ Mİ?)

Ibrox Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacakken, dördüncü hakem olarak Rohit Saggi görev alacak. VAR’da Pol van Boekel, AVAR’da ise Christian Dingert bulunacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İnternet üzerinden TRT 1 canlı yayını nasıl izlenir?

Pek çok futbolsever Rangers - Fenerbahçe maçını şifresiz bir şekilde izlenebileceği için TRT 1 kanalını internet üzerinden nasıl izleyebileceğini merak ediyor.

İnternet üzerinden TRT 1 canlı yayını, Rangers-Fenerbahçe maçını izlemek için tıklayın

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar?

Fenerbahçe’nin çeyrek finale yükselebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Eğer sarı-lacivertliler mücadeleyi tam olarak iki farkla kazanırsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan ekip penaltılarla belirlenecek. Rangers, her türlü beraberlikte ve tek farklı mağlubiyette çeyrek finale yükselen taraf olacak.

Fenerbahçe’de sakatlıklarda son durum!

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ancak sakatlığını atlatan İsmail Yüksek kadroya geri döndü. Ayrıca, ilk maçta cezalı olan Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de bu karşılaşmada takımdaki yerini alabilecek.

Sarı-lacivertlilerde 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin bu mücadelede kart görmeleri halinde çeyrek finale çıkmaları durumunda ilk maçı kaçıracaklar.

Rangers-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: İrfan Can; Djiku, Skriniar, Yusuf; Osayi, Fred, Szymanski, Kostic; Talisca; Dzeko, En Nesyri

Rangers: (Açıklanmadı)

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.