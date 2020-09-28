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Rangers-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçın hakemi belli oldu.

Rangers-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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Karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Ligi Andris Treimanis Glasgow Rangers Galatasaray

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