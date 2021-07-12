Rashford, Sancho ve Saka'ya ırkçı saldırı ve kınama

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) İtalya-İngiltere finaliyle tamamlandı. 90 dakikası berabere biten, uzatmalarda da dengenin korunduğu karşılaşma penaltılarla tamamlandı. Müsabakayı kazanan ve kupayı evine götüren taraf İtalya oldu.

İngiltere'de penaltı vuruşunu gole çeviremeyen Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho karşılaşmanın ardından ırkçı saldırıların hedefi oldu.

Sosyal medya üzerinden bazı kullanıcılar son üç penaltıdan yararlanamayan bu üç isme karşı ırkçı ve çirkin sözler kullanırken, paylaşımlarında maymun emoijlerine yer verdi.

İngiltere Futbol Federasyonu saldırıları kınadı

Saka, Rashford ve Sancho'ya yönelik ırkçı söylemlerin üzerine bir açıklama yayımlayan İngiltere Futbol Federasyonu, saldırıları kınadı.

İngiliz futbolculara saldırıdan ötürü üzüntü yaşadıkları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iğrenç davranışın arkasında yer alan kişileri takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız.”

“Sosyal medya firmaları bu konuda bir adım atıp, bu gibi davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri sağlamalı."