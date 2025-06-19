Real Madrid, Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı.
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ABD'nin Miami kentindeki Hord Rock Stadı'nda oynanan H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal karşılaştı.
Real Madrid'in golünü 34. dakikada Gonzalo Garcia atarken, Al Hilal'in golünü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti.
İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler, maçın ikinci yarısında görev aldı.