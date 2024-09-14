Real Madrid, Antalya'da genç yetenekleri yetiştirecek

AICOSPORTS ile Nirvana Cosmopolitan iş birliğiyle hayata geçirilen ve genç futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen program için Kundu Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

İspanyol teknik direktör Rafael Fernandez, toplantıda yaptığı konuşmada, Real Madrid Akademi'yi temsilen Antalya'da bulunduğunu söyledi.

Real Madrid metodolojisini Antalya'da uygulamak için sabırsızlandığını dile getiren Fernandez, "Programımız fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik gelişimi destekleyen 5 ana etik prensip doğrultusunda yapılandırıldı. Çocuklarımıza kazandıracağımız en önemli değerlerden biri de dostluğun gücü. Mesele sadece iyi oynamak ya da kupa kazanmak değil, dostluklar kazanıp aynı amaç uğruna mücadele etmek. Antalya'da Real Madrid'de top koşturan Arda Güler gibi genç yetenekler bulmayı umuyorum." diye konuştu.

Nirvana Hotels Genel Müdür Vekili Erhan Yakut da her zaman sporcuların ve genç yeteneklerin yanında olduklarını belirtti.

Futbolun sadece yetenekle değil, doğru eğitim ve stratejiyle ilgili olduğunu aktaran Yakut, "Real Madrid'in deneyimli antrenörleriyle çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Antalya'dan da neden dünyaca ünlü bir sporcu çıkmasın ki?" ifadelerini kullandı.

AICOSPORTS kurucusu İnanç Armitli de çocuk ve gençler için güzel bir program hazırladıklarını kaydetti.