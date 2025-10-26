Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?
İspanya La Liga'nın en büyük randevusu, futbol dünyasının nefesini tuttuğu dev karşılaşma için geri sayım başladı. Real Madrid ve Barcelona'yı karşı karşıya getirecek olan "El Clasico" dünya genelinde milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak. Bu dev mücadele öncesinde taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanalı, başlama saatini ve şifreli olup olmadığını yoğun bir şekilde araştırıyor.
El Clasico için heyecan dorukta. Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu'da oynanacak maç için nefesler tutuldu. Futbol tutkunları maçı işle çekerken "Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da gündem olmuş durumda...
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman?
Real Madrid - Barcelona maçı bugün saat 18.15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Real Madrid: Courtois, Valverde, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe.
Barcelona: Szczęsny, Eric García, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Rashford, Fermin Lopez, Ferran Torres.