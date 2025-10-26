Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

El Clasico için heyecan dorukta. Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu'da oynanacak maç için nefesler tutuldu. Futbol tutkunları maçı işle çekerken "Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da gündem olmuş durumda...

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman?

Real Madrid - Barcelona maçı bugün saat 18.15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe.

Barcelona: Szczęsny, Eric García, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Rashford, Fermin Lopez, Ferran Torres.