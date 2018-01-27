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Real Madrid deplasmanda kazandı

Kötü bir sezon geçiren Real Madrid, ikisini penaltından bulduğu gollerle Valencia'yı deplasmanda 4-1 yendi.

Real Madrid deplasmanda kazandı
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'yı 4-1 yendi.

Kötü bir sezon geçiren Real Madrid, Mestalla Stadı'nda oynanan maçın 16 ve 38. dakikalarında Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Ev sahibi ekip, 58. dakikada Santi Mina'nın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. Başkent temsilcisi, 84. dakikada Marcelo ve 89. dakikada Toni Kross'un golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Deplasmanda 4 maç sonra galip gelen Real Madrid puanını 38'e yükseltirken, Valencia 40 puanda kaldı.

Kaynak: AA

real madrid

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