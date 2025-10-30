Real Madrid Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko maçı şifresiz mi?

EuroLeague'e iyi başlayamayan Fenerbahçe inişli çıkışlı bir görüntü çiziyor. 3 galibiyet 4 mağlubiyet alan Sarı Kanarya bu akşam Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu maç camia için kritik bir öneme sahip. Moral bulmak isteyen sarı-lacivertli ekibimiz İspanya temsilcisini deplasmanda yenip üst sıralara tırmanmak istiyor. Şimdi yoğunlaşan soru "Real Madrid Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Real Madrid Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Fenerbahçe Beko basketbol maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka S Sport ve Sport Plus dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Tomislav Hordov (Hırvatistan), Olegs Latisevs (Letonya), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

"Daha iyi bir savunma performansı sergilemek istiyoruz"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Jasikevicius "Öncelikle Madrid’de bir reaksiyon göstermek ve daha iyi bir savunma performansı sergilemek istiyoruz. Valencia, mağlubiyetin ardından çok motive bir şekilde sahaya çıkacak ve bizim de aynı enerjiyi yakalamamız, özellikle uzun oyuncularının post-up oyunlarına ve Campazzo’nun yaratıcılığına odaklanmamız gerekecek" dedi.