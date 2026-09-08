Real Madrid - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, neden yok?

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Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına sayılı saatler kaldı. Birbirinden heyecanlı müsabakalar futbolseverleri beklerken Real Madrid müsabakası da kaçırılmak istenmiyor. Peki, Real Madrid - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid İnter maçı ne zaman?

Real Madrid - İnter maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka tabii spor'dan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham; Diomande, Brahim, Vinicius; ve Mbappé.

Inter: Martinez, Bisseck, Akanji, Bastoni, L.Henrique, Hakan Çalhanoğlu, Barella, Jones, Augusto, Thuram, Lautaro Martinez

Arda Güler neden yok?

İspanyol ekibinde Arda Güler, geçen sezon Bayern Münih karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezasını tamamlayamadığı için Inter maçında forma giyemeyecek. Eduardo Camavinga ve Bernardo Silva da cezaları nedeniyle takımını yalnız bırakacak.