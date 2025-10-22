Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda ve Kenan oynayacak mı?

Futbol tutkunları Real Madrid - Juventus mücadelesini bekliyor. Ülkemizde de futbolseverler Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı izlemek istiyor. Müsabaka iple çekilirken "Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruluyor.

Real Madrid - Juventus maçı bilgileri

Real Madrid - Juventus maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

Real Madrid muhtemel 11

Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Juventus muhtemel 11

Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David