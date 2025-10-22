Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda ve Kenan oynayacak mı?
Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Real Madrid ve Juventus karşı karşıya geliyor. Milli yıldızlarımız Arda ve Kenan'ı izlemek isteyen milyonlarca futbolseverler şimdi mücadele bilgilerini araştırıyor. Bugün yoğun şekilde gelen sorulardan biri de "Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Futbol tutkunları Real Madrid - Juventus mücadelesini bekliyor. Ülkemizde de futbolseverler Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı izlemek istiyor. Müsabaka iple çekilirken "Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruluyor.
Real Madrid - Juventus maçı bilgileri
Real Madrid - Juventus maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka tabii spor'dan canlı yayınlanacak.
Real Madrid muhtemel 11
Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchoumeni, Bellingham, Arda, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
Juventus muhtemel 11
Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal, Koopmeiners, Kenan, David