Real Madrid kaptanından Arda Güler'e övgü! 'İdol olabilir'

Real Madrid takımının kaptanı Federico Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

Federico Valverde, 6 Temmuz 2023'de İspanyol kulübüne altı yıllık imzayı atan Arda Güler hakkındaki görüşlerini de açıkladı.

Valverde, "Arda ile iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Son haftalarda çok az süre alıyor. Takım içindeki morali nasıl?" sorusuna "Mükemmel" cevabını verdi.

Valverde, Arda Güler için şunları söyledi: "Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok faza bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip."

'Arda'da her şeyin bir nedeni var'

Uruguaylı futbolcu, Arda'nın şu anda yaşadığı sorunları tüm futbolcular gibi Real Madrid'e ilk geldiğinde kendisinin de yaşadığını belirtti.

Valverde, şu ifadeleri kullandı: "Genç futbolcular kiralık gitmek veya oynamak için çok maç beklemek durumunda. Ama bu seni daha kuvvetli ve daha olgun bir futbolcu yapıyor. Günü geldiğinde fırsatı iyi değerlendirmek için bunlar seni hazır duruma getiriyor. Arda çok hazır. Arda'da her şeyin bir nedeni var."