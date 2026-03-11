Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Manchester City karşılaşacak. Dünyanın gözü bu heyecan dolu müsabakada olacak. Nefeslerin tutulacağı maça futbolseverler ortak olmak isterken "Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

Real Madrid Manchester City maçı bilgileri...

Real Madrid Manchester City maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Tabii Spor dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Pitarch; Arda Güler, Gonzalo García, Vinícius Jr.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O'Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush.

16. randevu

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda toplam 15 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan karşılaşmalarda Real Madrid 6 galibiyet alırken Manchester City 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan 15 maçta iki takım da rakip fileleri 29’ar kez havalandırdı.