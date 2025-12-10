Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?
Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadele... Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Manchester City'i konuk ediyor. Futbolseverler için muhteşem bir futbol şöleni olacak maçın bilgileri merak ediliyor. Bugün sıkça gelen soru "Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Şampiyonlar Ligi'nde erken randevu niteliğinde bir maç futbol tutkunlarını bekliyor. Real Madrid sahasında Manchester City ile karşı karşıya elecek. Alanso ve Guardiola’nın satranç maçı için geri sayım sürerken "Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.
Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid - Manchester City maçı bu gece saat 23.00'te ekrana gelecek. Mücadele Tabii Spor'dan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr; Garcia
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland