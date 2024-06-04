Real Madrid, Mbappe'yi kadrosuna kattı
La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupaları müzesine götüren Real Madrid, yılın transferini resmen açıkladı. İspanyol devi PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi renklerine bağladı. Mbappe, transferin gerçekleşmesinin ardından duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bir hayal gerçekleşti. Hayallerimin takımı Real Madrid'e katıldığım için çok mutlu ve gururluyum."
Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarıyla sezonu tamamlayan Real Madrid, transfere de hızlı giriş yaptı.
Eflatun-beyazlılar, PSG ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi renklerine bağladığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.
PSG kariyerinde çıktığı 308 maçta 256 kez fileleri sarsan Fransız futbolcunun kariyerinde 7 Ligue 1, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası bulunuyor.