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Real Madrid-Osasuna maçında kırmızı kart gören Bellingham'ın cezası açıklandı

İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna maçında kırmızı kart gören Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'a 2 maç men cezası verdi.

AA
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında Real Madrid'in Osasuna ile 1-1 berabere kaldığı maçın 39. dakikasında Jude Bellingham, hakeme yönelik sözlü tepkisi dolayısıyla kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

İspanya Futbol Federasyonu, Bellingham'a 2 maç men cezası verdi.
Real Madrid'in federasyonun kararına itiraz edeceği açıklandı.