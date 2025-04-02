Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti vergi kaçırma suçlamasıyla hakim karşısında

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Maliyesi tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla Madrid İl Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Ancelotti, 2013-2015 yılları arasındaki ilk Real Madrid döneminde toplam 1 milyon 62 bin Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Mahkemeye, eşi Mariann Barrena ve oğlu, aynı zamanda Real Madrid yardımcı antrenörü olan Davide Ancelotti ile birlikte gelen İtalyan teknik adam, basına kısa bir açıklama yaparak "Anlaşmak için değil, ifademi vermek için buradayım" dedi. Ancelotti, hakkındaki suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu.

Savcılık, ünlü teknik direktör için 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ederken, aynı zamanda vergi borcunun haciz yoluyla tahsil edilmesini ve cezalarla birlikte toplamda 3 milyon 186 bin 237 Euro ödeme yapmasını istiyor.

İspanya'da daha önce de Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Arda Turan gibi futbol dünyasından birçok isim vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanmış ve çoğu maliye ile anlaşarak para cezası ödeyerek süreci kapatmıştı. Ancelotti'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.