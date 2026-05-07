Real Madrid Valverde-Tchouameni kavgasını doğruladı, Valverde'ye dikiş atıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından oyuncular Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçlarını da en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Marca gazetesi, internet sayfasında manşete taşıdığı olayda, Fransız futbolcu Tchouameni ve Uruguaylı futbolcu Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığını, dünkü gerginliğin bugün antrenmanda devam ederek soyunma odasında kavgaya dönüştüğünü yazmıştı.

Haberde, Valverde'nin aldığı bir darbeden dolayı hastanede dikiş attırıp, evine gittiği belirtilmişti.

LaLiga'da 10 Mayıs Pazar günü, Barcelona-Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.