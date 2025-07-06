Real Madrid yarı finalde! Arda Güler iki asistiyle geceye damga vurdu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Real Madrid, Borussia Dortmund’u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahneye çıkan isimlerden biri ise milli yıldız Arda Güler oldu. Genç futbolcu, yaptığı iki asistle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Maça hızlı başlayan İspanyol devi, henüz 10. dakikada Arda Güler’in sağ kanattan getirdiği topta Gonzalo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Real Madrid, 20. dakikada Fran Garcia'nın ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarıyı bu avantajla kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Dortmund oyuna ağırlığını koysa da son dakikalarda yaşanan gol düellosu sonucu değiştirmedi. 90+3’te Beier’in golüyle farkı 1’e indiren Alman ekibi, umutlanırken bir dakika sonra sahneye yine Arda Güler çıktı. Bu kez Mbappe’ye nefis bir ara pası atan Arda, Fransız yıldızın şık vole golünün asistini yaptı ve skor 3-1’e geldi.

Mücadelenin son dakikalarında tempo iyice yükselirken, 90+8’de Dortmund bu kez penaltı kazandı. Topun başına geçen Guirassy, skoru 3-2’ye getirse de kalan sürede başka gol olmadı ve Real Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid, yarı finalde Paris Saint-Germain ile eşleşti. Maçta gösterdiği etkileyici performansla öne çıkan Arda Güler, teknik heyet ve taraftarlardan büyük övgü aldı.