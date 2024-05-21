Real Madrid'in yıldız oyuncusu Toni Kroos, futbolu bırakıyor

Milli yıldız, Arda Güler'in de forma giydiği Real Madrid'de oynayan 34 yaşındaki Alman orta saha efsanesi Toni Kroos, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Instagram hesabından taraftarlar ve hayranları için veda mesajı paylaşan Kross, şu ifadeleri kullandı:

"17 Temmuz 2014, Real Madrid'deki performansım, hayatımı değiştiren gün. Dünyanın en büyük kulübünde yeni bir hayatın başlangıcıydı. Bugün 10 yıl sonra sezon sonunda bu hayat sona eriyor. Bu heyecan verici başarılı on yılı asla unutmayacağım!

Başkan Florentino Perez'e, Club'a ve beni açık kalple karşılayan ve bana güvenen herkese özellikle teşekkür ederim. Ama en önemlisi sevgili Madridliler, ilk günden son güne kadar sevginiz ve desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum.

Bu karar, aktif futbol kariyerimin bu yaz Avrupa kupasından sonra sona ereceği anlamına geliyor. Her zaman söylediğim gibi Real Madrid benim son kulübüm ve olacaktır.

Bugün kafamda ve kalbimde bu karar için doğru zamanı bulduğum için mutlu ve gururluyum. Hedefim kariyerimi kendi seviyemin zirvesinde bitirmekti."