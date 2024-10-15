Real Madrid'li Kylian Mbappe hakkında tecavüz iddiası: İsveç polisi soruşturma başlattı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, tecavüz iddialarıyla sarsıldı. İsveç basınında yer alan haberlere göre, Stockholm'de bir gece kulübü ziyaretinin ardından Mbappe ve arkadaşları hakkında bir kadının suç duyurusunda bulunduğu ve tecavüz soruşturması başlatıldığı ortaya çıktı.

Fanatik'ten Burak Özdemir'in haberine göre; sakatlığı nedeniyle Fransa Milli Takımı kadrosunda yer almayan Mbappe, milli arayı değerlendirmek için İsveç'e gitmiş ve burada arkadaşlarıyla Stockholm’deki gece kulübü V'yi ziyaret etmişti.

İddialara göre, kulüp çıkışında tanıştıkları bir grupla otelde vakit geçirdiler. İsveç basınından Aftonbladet, bir kadının hastaneden tıbbi yardım talep etmesi üzerine konu polisin dikkatine sunulduğunu yazdı. Olayın ardından polis, Mbappe ve arkadaşlarının kaldığı otelde incelemelerde bulundu.

Savcıdan ve Mbappe’den Açıklama Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak "Yorum yapmak istemiyorum" dedi. Aynı şekilde, davacının avukatı da herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Mbappe ise kendisine ulaşan bu haberler karşısında sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Resmi X (eski adıyla Twitter) hesabında, haberi paylaşarak "Yalan haber" ifadesini kullandı.

Soruşturmanın seyriyle ilgili Stockholm polisinden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.