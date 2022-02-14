Red Bull Homerun yeniden Türkiye'ye geliyor

Red Bull Homerun, 2020 yılından sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Yüzlerce ekstrem sporu tutkununu bir araya getirmesi beklenen etkinlik, 5 Mart Cumartesi günü Uludağ'da gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı, sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun; "kayak" ve "snowboard" olmak üzere 2 kategoriden oluşacak.

Farklı bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katılacağı Red Bull Homerun’da her kategorinin kadın ve erkek birincilerine sürpriz ödüller verilecek.

Kayıtların son güne kadar devam edeceği ücretsiz etkinlik için kayıtlar Red Bull’un internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Türkiye’de ilk kez 2020 yılında gerçekleştirilen Red Bull Homerun, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de kayak severleri bir araya getirmişti.