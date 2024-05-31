Resmi açıklama bekleniyor! Jose Mourinho 2 yıllığına Fenerbahçe'de

Sky Sports uluslararası muhabiri, İtalyan spor yazarı Gianluca Di Marzio, son zamanlarda Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho hakkında X (Twitter) hesabından flaş bir gelişme paylaştı.

X'de 1.8 milyon takipçisi bulunan Di Marzio, efsanevi teknik adam Mourinho'nun Fenerbahçe yönetimi ile 2 yıllık bir sözleşmeye imza attığını iddia etti.

José #Mourinho has reached an agreement with #Fenerbahce for 2 year contract @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 31, 2024

Konuya dair bir başka haber de spor yazarı Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. X hesabından paylaşım yapan Sabuncuoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Mourinho ile 2 yıllığına anlaşma imzaladığını ve seçimlerde yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı ile birlikte Londra'ya gittiğini yazdı.

🚨 Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 31, 2024

Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; İkili, burada Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

Mourinho, Aziz Yıldırım ile anılıyordu

Jose Mourinho'nun transferi, Fenerbahçe başkanlığına aday olan eski Başkan Aziz Yıldırım tarafından sıkça dile getiriliyor ve bir seçim vaadi olarak kullanılıyordu. Yıldırım, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak getirilmesi için sonuna kadar mücadele edildiğini ifade ediyordu.

Fenerbahçe'nin bugün konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.