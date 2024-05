Resmi açıklama bekleniyor! Jose Mourinho 2 yıllığına Fenerbahçe'de

Sky Sports uluslararası muhabiri, İtalyan spor yazarı Gianluca Di Marzio, son zamanlarda Fenerbahçe'ye gelmesi beklenen dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho hakkında X (Twitter) hesabından flaş bir gelişme paylaştı.

X'de 1.8 milyon takipçisi bulunan Di Marzio, efsanevi teknik adam Mourinho'nun Fenerbahçe yönetimi ile 2 yıllık bir sözleşmeye imza attığını iddia etti.

José #Mourinho has reached an agreement with #Fenerbahce for 2 year contract @SkySport