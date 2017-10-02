Ribery, uzun süre sahalara çıkamayacak
Bayern Münih'te forma giyen Ribery'nin, dün Hertha Berlin ile yapılan mücadelede sakatlanmasının ardından yapılan kontrollerde, sol diz dış bağlarında yırtık tespit edildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız oyuncu Franck Ribery'nin, sakatlığından dolayı uzun bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.
Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Ribery'nin Hertha Berlin ile dün oynanan lig maçında sakatlık geçirdiği belirtilerek, yapılan kontrollerde tecrübeli futbolcunun sol diz dış bağlarında yırtılma tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun uzun bir süre forma giyemeyeceği ifade edildi.
Ribery'nin dizinin birkaç hafta hareketsiz tutulacağı aktarılan açıklamada, bu sırada rehabilitasyon uygulamalarına da başlanacağı bildirildi.
Kaynak: AA