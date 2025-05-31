Rıza Çalımbay: Göreve erken gelseydik daha iyi işler yapabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Sivasspor deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Alanyaspor açısından bir sevinç durumu var. Bizim açımızdan ise sıkıntılı bir süreç yaşanıyor, bu da bir gerçek. Onlar özgüvenle sahaya çıktılar. Biz ise birtakım eksiklerle mücadele ettik. Ne yazık ki bazı oyuncularımız, kendi mazeretlerini gerekçe göstererek bu önemli maça katılamadılar. Kendi içlerinde haklı gerekçeleri olabilir ama böyle bir maçta burada olmaları gerekiyordu. Onların da takımın yanında olması şarttı. Biz ise eldeki tüm kadroyla, genç oyuncularla sahaya çıktık. Kim varsa herkesin oynaması için çaba gösterdik. Hatta izin verseler, rakip oyunculardan da faydalanacaktık neredeyse. Ama kadro eksikliğimiz, bozulmuş yapımız ve genel dağınıklık nedeniyle sahaya tam anlamıyla istediğimiz oyunu yansıtamadık. Bu da sahaya olumsuz yansıdı. Yine de elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak eğer Sivasspor olarak bu şekilde, bu kadroyla yola devam edersek, işler daha da kötü olabilir. Bunun için acilen tedbir alınması gerekiyor'' diye konuştu.

"Ligde çok güzel işler yaptık"

Sivaslı olduğunu ve bunu her zaman gururla söylediğini ifade eden Çalımbay, "Ne zaman çağrı gelse, oraya koşa koşa giderim. Bu süreçte de çağrıldım ve ekibimle birlikte elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ligde çok güzel işler yaptık. Ancak daha erken, zamanında göreve gelebilseydik, belki Sivasspor için daha da iyi sonuçlar alınabilirdi'' ifadelerini kullandı.