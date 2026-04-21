Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Macar güreşçi Darius Vitek Atilla ile karşılaşacak. Milyonlar nefesini tuttu bu maçı bekliyor. Müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Rıza Kayaalp maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası final maçı ne zaman?

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası müsabakaları bugün saat 18.00'de başlayacak. Rıza Kayaalp'in final müsabakasının saat 19.00'da başlaması bekleniyor.

Milli Sporcumuz Rıza Kayaalp, 5 kez dünya, 12 kez Avrupa şampiyonu oldu. Kayaalp 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş ve 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.