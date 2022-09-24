Roger Federer, kortlara veda etti

Profesyonel kariyerindeki son maçına çıkan 20 kez grand slam şampiyonu 41 yaşındaki İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer, emekli oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Kupası maçı sonrasında emekli olan Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde korta çıktı.

İsviçreli sporcu, çiftler maçında İspanyol Rafael Nadal ile kortu paylaştığı maçta, Jack Sock-Frances Tiafoe çiftine karşı yenildi. Bu maçın ardından, eski dünya bir numarası Federer, 25 yıllık profesyonel kariyerini sona erdirdi.

Kortlardaki son maçının ardından Federer, Nadal'a ve diğer oyunculara sarılarak ağladı ve ardından binlerce taraftarın alkışları eşliğinde kortlara veda etti.

Yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği operasyonlar nedeniyle Laver Kupası sonrası emeklilik kararı alan Federer, kariyerinde önemli başarılara imza attı.

Wimbledon'da 8 kez kupaya uzanarak turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi olan İsviçreli yıldız, 103 ATP şampiyonluğu ve 20 grand slam zaferi yaşadı.

Yıldız tenisçi, sportmen ve alçakgönüllü karakteri, oyuna yaptığı katkıları, hırsı ve estetik vuruşlarıyla, tenisseverlerin gönlünde "Ekselansları" unvanıyla ödüllendirildi.

Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic arasında yaşanan, "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan ezeli rekabet, tenisin yanı sıra spor tarihinin en parlak dönemleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bu üç tenisçi arasındaki maçları, milyonlarca sporsever ekran başından keyifle izledi.

Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti.

103 ATP turnuvası şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok turnuva kazanan ikinci ismi konumundaki Roger Federer, Nadal (22) ve Djokovic'in (21) ardından 20 kezle tek erkeklerde en çok grand slam kazanan üçüncü tenisçi konumunda.