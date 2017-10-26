Romanya-Türkiye maçının biletleri genel satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletlerinin genel satışına, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletlerinin genel satışına, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'na oynanacak karşılaşma için Türk taraftarlar 22 liraya biletleri temin edebilecek.
İnternette "www.taraftarkulubu.tff.org" üzerinden satılacak biletler taraftarlara, "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğiyle ulaştırılacak. Romanya'daki teslimat noktası ise daha sonra TFF'nin internet sitesinden ve "www.taraftarkulubu.tff.org"dan duyurulacak.
Kaynak: AA