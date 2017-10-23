ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C
  • Spor
  • Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

Milli Takım'ın 9 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Romanya maçı biletleri satışa sunuldu. 

Romanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının misafir tribün biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için öncelikli satışa sunulan biletler, internette "www.taraftarkulubu.tff.org" üzerinden 26 Ekim Perşembe gününe kadar 22 liraya temin edilebilecek.

Biletler, "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğiyle taraftarlara ulaştırılacak. Romanya'daki teslimat noktası ise daha sonra TFF'nin internet sitesinden ve "www.taraftarkulubu.tff.org"dan duyurulacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.